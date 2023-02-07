Инклюзивный фестиваль-конкурс творчества «Путь к успеху» пройдет в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В краевой столице пройдет инклюзивный фестиваль для людей с инвалидностью «Путь к успеху». Творческих хабаровчан приглашают принять участие в конкурсе, в котором выберут победителей в 16 номинациях. Показать себя могут воспитанники детдомов, интернатов, ученики школ и высших профучреждений, дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды.

- Конкурс проводится для участников 5-23 лет. Для номинации «Танцы на колясках» нет никаких ограничений. Телефон для консультаций - 8 (914) 548-99-51, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Цель фестиваля - помочь участникам пройти социальную и психологическую адаптацию.

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