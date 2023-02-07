Бывшим заключенным помогают найти работу в Хабаровском крае Фото: пресс-служба комитета по труду и занятости населения края

Выходя из мест лишения свободы, жители Хабаровского края получают помощь в трудоустройстве. Так, в регионе ведется работа по снижению рецидивов преступлений. Бывшие осужденные, имеющие официальную работу, реже решаются на повторное нарушение закона. Подбирают вакансии потенциальным кандидатам центры занятости населения.

- В 2022 году специалисты провели 69 консультаций, приняли участие в 30 занятиях «Школы подготовки к освобождению», - сказала Елена Охотник, представитель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

В центрах бывшим осужденным помогают освоить востребованную профессию. Также при содействии ведомства они могут начать свое дело.

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