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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:59

Бывшим заключенным помогают найти работу в Хабаровском крае

В регионе идет работа по профилактике рецидивов
Александра ЯВИЩЕНКО
Бывшим заключенным помогают найти работу в Хабаровском крае Фото: пресс-служба комитета по труду и занятости населения края

Бывшим заключенным помогают найти работу в Хабаровском крае Фото: пресс-служба комитета по труду и занятости населения края

Выходя из мест лишения свободы, жители Хабаровского края получают помощь в трудоустройстве. Так, в регионе ведется работа по снижению рецидивов преступлений. Бывшие осужденные, имеющие официальную работу, реже решаются на повторное нарушение закона. Подбирают вакансии потенциальным кандидатам центры занятости населения.

- В 2022 году специалисты провели 69 консультаций, приняли участие в 30 занятиях «Школы подготовки к освобождению», - сказала Елена Охотник, представитель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

В центрах бывшим осужденным помогают освоить востребованную профессию. Также при содействии ведомства они могут начать свое дело.

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