«Горячую линию» по работе общественного транспорта проведут в Хабаровске Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители Хабаровска смогут узнать больше о работе предприятия пассажирского транспорта. Специально для этого для них проведут горячую линию. Ее организуют специалисты управления промышленности, транспорта и связи. Задать возникшие вопросы желающие смогут 14 февраля.

В администрации Хабаровска уточнили, что вопросы, с которыми можно обратиться на горячую линию, могут быть связаны с работой муниципального предприятия. Работать телефон будет с 9:00 до 10:00. На звонки ответит Людмила Александровна Логачева, заведующая финансово-экономическим сектором отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли.

Вопросы можно будет задать по телефону 32-73-82.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.