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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:59

Горячую линию по работе общественного транспорта проведут в Хабаровске

Жители города смогут задать интересующие их вопросы
Василина ВАСИЛЬЕВА
«Горячую линию» по работе общественного транспорта проведут в Хабаровске

«Горячую линию» по работе общественного транспорта проведут в Хабаровске

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители Хабаровска смогут узнать больше о работе предприятия пассажирского транспорта. Специально для этого для них проведут горячую линию. Ее организуют специалисты управления промышленности, транспорта и связи. Задать возникшие вопросы желающие смогут 14 февраля.

В администрации Хабаровска уточнили, что вопросы, с которыми можно обратиться на горячую линию, могут быть связаны с работой муниципального предприятия. Работать телефон будет с 9:00 до 10:00. На звонки ответит Людмила Александровна Логачева, заведующая финансово-экономическим сектором отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли.

Вопросы можно будет задать по телефону 32-73-82.

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