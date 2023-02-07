«Горячую линию» по работе общественного транспорта проведут в Хабаровске
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Жители Хабаровска смогут узнать больше о работе предприятия пассажирского транспорта. Специально для этого для них проведут горячую линию. Ее организуют специалисты управления промышленности, транспорта и связи. Задать возникшие вопросы желающие смогут 14 февраля.
В администрации Хабаровска уточнили, что вопросы, с которыми можно обратиться на горячую линию, могут быть связаны с работой муниципального предприятия. Работать телефон будет с 9:00 до 10:00. На звонки ответит Людмила Александровна Логачева, заведующая финансово-экономическим сектором отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли.
Вопросы можно будет задать по телефону 32-73-82.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru