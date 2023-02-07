Волонтеров для проекта «Судьба солдата» ищут в Хабаровске Фото: региональное отделение "Поискового движения России"

Региональное отделение «Поискового движения России» и «Юнармия» ищут волонтеров для проекта «Судьба солдата». Это историческая акция, которая помогает найти потерявшихся во время Великой Отечественной войны родственников.

Стать участником акции может любой желающий, но старше 14 лет. Перед началом работы волонтеров обучают, и они помогают жителям региона выяснить информацию о родственниках, участвовавших или погибших в 1941-1945 годы. Много вещей того времени приносят добровольцам - фотографии, медали, письма и даже похоронки. Эти, казалось бы, простые свидетельства содержат множество ценных деталей. По ним можно узнать о времени и месте службы родственника. По маленьким крупицам волонтеры восстанавливают целую историю, помогая найти утраченные связи.

Каждый год от Хабаровского края поступает около 200 заявок. Поэтому ребят учат многому: работать с базами данных, ориентироваться в них и анализировать полученные данные.

- Работа будет проводиться на базе библиотеки Дома офицеров Восточного Военного округа каждое воскресенье, с 12:00 до 18:00, - рассказали в отделении «Поискового движения России».

Для того чтобы стать участником акции, необходимо подать заявку, перейдя по ссылке.

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