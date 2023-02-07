Автомойка загорелась из-за птичьего гнезда в ЕАО Фото: ГУ МЧС по ЕАО
Накануне в Еврейской автономной области произошел пожар. Загорелось здание автомойки. Позже стала известна необычная причина возгорания.
Пожарные смогли спасти котельную предприятия. Быстро ликвидировать огонь удалось и благодаря сотрудникам - они вовремя позвонили в 112 и начали тушить пожар подручными средствами. В итоге прогорела лишь крыша здания.
В МЧС рассказали новые подробности произошедшего. Оказалось, что очагом возгорания стало птичье гнездо.
- Когда его свили пернатые, работники автомойки не знают. Но во время топки печи в котельной предприятия загорелся птичий дом, - сообщили в ГУ МЧС по ЕАО.
В момент пожара пернатых в гнезде не было. Так что от огня никто не пострадал.
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