Автомойка загорелась из-за птичьего гнезда в ЕАО Фото: ГУ МЧС по ЕАО

Накануне в Еврейской автономной области произошел пожар. Загорелось здание автомойки. Позже стала известна необычная причина возгорания.

Пожарные смогли спасти котельную предприятия. Быстро ликвидировать огонь удалось и благодаря сотрудникам - они вовремя позвонили в 112 и начали тушить пожар подручными средствами. В итоге прогорела лишь крыша здания.

В МЧС рассказали новые подробности произошедшего. Оказалось, что очагом возгорания стало птичье гнездо.

- Когда его свили пернатые, работники автомойки не знают. Но во время топки печи в котельной предприятия загорелся птичий дом, - сообщили в ГУ МЧС по ЕАО.

В момент пожара пернатых в гнезде не было. Так что от огня никто не пострадал.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.