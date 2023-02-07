Межвузовский кампус для обмена опытом с КНР построят в Хабаровске

В Хабаровске побывал генконсул КНР Сяоян Цзян Фото: Евгений Никонов

В Хабаровске побывал генконсул КНР Цзян Сяоян. Во время встречи с ним было решено создать российско-китайскую рабочую группу для реализации на территории края проекта «Межвузовский кампус». Об этом сообщил зампред регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

В этом году в краевой столице начнут строить кампус. В нем объединят лучшие научные практики со всего Дальнего Востока. Основными участниками программы станут такие вузы как ТОГУ, ДВГУПС, ДВГМУ, РАНХиГС и Институт культуры.

- У вузов есть свой наработанный опыт взаимодействия с научным сообществом КНР. В допандемийный 2019 год двусторонний обмен студентами провинции Хэйлунцзян и Хабаровского края превысил 100 тысяч человек, - сказал Евгений Никонов.

На встрече специалисты обсудили, по каким направлениям можно расширить сотрудничество на площадке кампуса. Это может быть и обмен студентами, и преподавателями, и совместные научные работы и программы.

Цзян Сяоян уверен, что благодаря кампусу местные вузы станут более конкурентноспособными, причем не только в России, но и за рубежом.

В итоге было решено создать рабочую российско-китайскую группу. В нее войдут представители министерства образования края, консулы от Генконсульства КНР в Хабаровске и ректоры вузов.

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