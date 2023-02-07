Жителям Комсомольска расскажут о тарифах на коммунальные услуги
Фото: Даниил ОПАРИН
Жители Комсомольска-на-Амуре смогут задать интересующие вопросы о тарифах на коммунальные услуги. Управление ЖКХ администрации города проведет «горячую линию».
Звонки будут принимать 8 февраля в течение двух часов – с 16.00 до 18.00. Специалисты управления расскажут обо всем, что касается повышения тарифов, произошедшем 1 декабря прошлого года.
Вопросы принимают по нескольким номерам. Чтобы узнать про повышение тарифов на коммунальные услуги, нужно позвонить по телефону 52-26-98. А чтобы спросить о компенсации расходов на оплату счетов, возникшей из-за роста тарифов, нужно набрать номер: 52-27-01.
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