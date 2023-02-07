Авиакомпания «СиЛА» запустила рейсы из Магадана на Чукотку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь жители Магадана смогут летать на Чукотку. Рейсы туда запустила авиакомпания «СиЛА». Первый рейс из чукотского села Омолон улетел в столицу области уже сегодня, 7 февраля.

Сообщается, что полеты должны были начаться на неделю позже, но перевозчик решил запустить их раньше срока. Правда, судя по официальному сайту компании, летать самолеты будут редко. Ближайшие рейсы из Магадан в Омолон и обратно запланированы на 14 и 28 марта. Вылет из Магадана состоится в 10.05, из чукотского села – в 14.10. время в пути составит 2 часа 35 минут.

Билет для взрослого в один конец обойдется в 17 500 рублей.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация - прим. ред.) выпустило приказ о допуске перевозчиков к выполнению международных пассажирских и грузовых рейсов. В приложении документа несколько авиакомпаний запрашивали разрешение на полеты в города Китая и Узбекистана.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.