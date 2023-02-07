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НовостиОбщество7 февраля 2023 10:24

Авиакомпания «СиЛА» запустила рейсы из Магадана на Чукотку

Первый самолет уже улетел из села Омолон
Василина ВАСИЛЬЕВА
Авиакомпания «СиЛА» запустила рейсы из Магадана на Чукотку

Авиакомпания «СиЛА» запустила рейсы из Магадана на Чукотку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь жители Магадана смогут летать на Чукотку. Рейсы туда запустила авиакомпания «СиЛА». Первый рейс из чукотского села Омолон улетел в столицу области уже сегодня, 7 февраля.

Сообщается, что полеты должны были начаться на неделю позже, но перевозчик решил запустить их раньше срока. Правда, судя по официальному сайту компании, летать самолеты будут редко. Ближайшие рейсы из Магадан в Омолон и обратно запланированы на 14 и 28 марта. Вылет из Магадана состоится в 10.05, из чукотского села – в 14.10. время в пути составит 2 часа 35 минут.

Билет для взрослого в один конец обойдется в 17 500 рублей.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация - прим. ред.) выпустило приказ о допуске перевозчиков к выполнению международных пассажирских и грузовых рейсов. В приложении документа несколько авиакомпаний запрашивали разрешение на полеты в города Китая и Узбекистана.

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