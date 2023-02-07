Инспекторы ГИБДД из Магаданской области нашли нарушителя по соцсетям

Молодой человек пьяным заехал на тротуар Фото: скриншот ГИБДД

В Магаданской области сотрудники ГИБДД поймали нарушителя правил дорожного движения. Молодой человек заехал на тротуар в поселке Синегорье. Об этом инспекторам Ягодинского района удалось узнать во время мониторинга социальных сетей.

Водителю Toyota Crown – 20 лет, и в момент нарушения он был пьян. От освидетельствования он отказался.

Полицейские задержали парня спустя несколько дней. Против него тут же составили административный протокол за езду по тротуару. За это водителю уже назначили штраф в две тысячи рублей. А вот дело об отказе от прохождении освидетельствования передано в суд. По нему молодому человеку грозит куда более строгое наказание – штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.

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