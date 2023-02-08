Занятия в сельских школах отменили в Магаданской области Фото: Владимир ВОРСОБИН

Ученики 1-4 классов из сел Уптар и Сокол могут не идти в школу 8 февраля. Местные власти приняли такое решение из-за сильных морозов, которые установились на территории этих населенных пунктов. По прогнозу погоды, утром столбик термометра показывал от -35 до -33 градусов. Детям не будут ставить прогул, если они пропустят день учебы.

Родители могут привести ребенка в школу, если его не с кем оставить. Все учебные учреждения будут работать 8 февраля в обычном режиме. Но вот отпускать детей в такой холод без присмотра взрослых не стоит.

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