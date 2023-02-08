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НовостиОбщество7 февраля 2023 22:49

Молодые ученые Хабаровского края могут получить сертификаты на покупку жилья

Правительство России расширило госпрограмму
Александра ЯВИЩЕНКО
Молодые ученые Хабаровского края могут получить сертификаты на покупку жилья

Молодые ученые Хабаровского края могут получить сертификаты на покупку жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые ученые, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут получить сертификаты на покупку жилья. Если раньше программа распространялась только на научных работников, то теперь хабаровчане с научно-педагогическими специальностями также могут воспользоваться поддержкой. До сих пор на получение сертификатов могли претендовать только сотрудники научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки, но теперь ведомственная принадлежность не имеет значения.

Чтобы участвовать в программе, нужно иметь пятилетний опыт работы в научно-педагогической сфере, иметь ученую степень кандидата (и быть не старше 35 лет) или доктора наук (не старше 40 лет).

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