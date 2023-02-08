Молодые ученые Хабаровского края могут получить сертификаты на покупку жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые ученые, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут получить сертификаты на покупку жилья. Если раньше программа распространялась только на научных работников, то теперь хабаровчане с научно-педагогическими специальностями также могут воспользоваться поддержкой. До сих пор на получение сертификатов могли претендовать только сотрудники научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки, но теперь ведомственная принадлежность не имеет значения.

Чтобы участвовать в программе, нужно иметь пятилетний опыт работы в научно-педагогической сфере, иметь ученую степень кандидата (и быть не старше 35 лет) или доктора наук (не старше 40 лет).

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