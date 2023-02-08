Грабитель покусал пожилую женщину: хабаровчанка пострадала, пытаясь дать отпор преступнику

Мужчина выслушал приговор за кражу и ограбление трех пожилых женщин в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В июле 2022 года 32-летний хабаровчанин угнал велосипед, припаркованный у ТЦ «Юбилейный». В том же месяце он напал на трех пожилых женщин в разных районах города, сорвав с них золотые цепочки. Одна из потерпевших не испугалась грабителя и попыталась остановить преступника. Она схватилась за цепочку рукой, но мужчина укусил ее за пальцы, отчего хабаровчанка разжала кулак и отпустила украшение. Общий ущерб от всех преступлений составил 65 тысяч рублей.

- Мужчину обвинили по двум статьям - «Кража» и «Грабеж» с применением насилия. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он проведет там три года и восемь месяцев.

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