Хабаровские таможенники предотвратили вывоз 47 старинных монет в Китай Фото: Михаил ФРОЛОВ

В хабаровском аэропорту таможенники задержали жителя КНР, который хотел улететь в Харбин. В его ручной клади правоохранители нашли 47 старинных китайских монет. Мужчина пытался незаконно вывезти культурные ценности из России. Большая часть найденных монет была отчеканена в разные периоды правления китайских императоров X-XIX веков.

- При регистрации на рейс мужчина выбрал зеленый коридор. По таможенным правилам, это значит, что у пассажира нет с собой товаров, подлежащих декларированию. При этом на дне его рюкзака был спрятан пакет с монетами номиналом «один цянь». В Древнем Китае это была самая мелкая платежная единица, - рассказали в Дальневосточном таможенном управлении.

Мужчине назначили штраф за нарушение правил декларирования товаров, а также запретов и ограничений при вывозе товаров с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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