Удрал, бросив старушку на дороге: неизвестный водитель наехал на пешехода в Хабаровске

Водитель сбил пожилую женщину и оставил ее лежать на дороге в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

7 февраля примерно в 19:40 неизвестный водитель устроил аварию на Мате Залки. Он сбил женщину, которая переходила проезжую часть в месте, где нет светофора и разрешающих знаков. После удара она осталась лежать на дороге, но из машины никто не вышел, чтобы помочь пострадавшей. Водитель уехал с места аварии, бросив старушку в беспомощном состоянии.

- Пострадавшая сама смогла вызвать скорую. Приехавшие врачи быстро осмотрели и забрали 71-летнюю женщину в больницу, где позже ей диагностировали тяжелый перелом ноги со смещением, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Машину, как и водителя, устроившего аварию, установить пока не удалось.

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