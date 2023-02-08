Акция «Дарите книги с любовью – 2023» пройдет в Хабаровске с 7 по 14 февраля Фото: Сергей НАДЕЖДИН

14 февраля в мире отмечают День книгодарения. В честь праздника в Хабаровске проходит акция «Дарите книги с любовью – 2023». Она стартовала 7 февраля и продлиться неделю. Цель мероприятия – собрать литературу, которая потом будет направлена в библиотеки города, которым не хватает новых экземпляров для пополнения и обновления их фондов.

- Внесите свой вклад, делайте добро, и оно к Вам обязательно вернется! Книги можно сдать в Железнодорожном, Краснофлотском и Индустриальном районах города, - обратились к хабаровчанам организаторы акции.

Принести книги можно в одну из библиотек краевой столицы по адресам:

- переулок Ленинградский, 9;

- Вяземская, 1а;

- Жуковского, 4;

- Локомотивная, 6;

- Костромская, 44;

- Герцена, 10;

- Оборонная, 14;

- Юности, 6б;

- Ульяновская, 154;

- Руднева, 21;

- Даниловского, 29.

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