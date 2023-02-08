Акция «Дарите книги с любовью – 2023» пройдет в Хабаровске с 7 по 14 февраля
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
14 февраля в мире отмечают День книгодарения. В честь праздника в Хабаровске проходит акция «Дарите книги с любовью – 2023». Она стартовала 7 февраля и продлиться неделю. Цель мероприятия – собрать литературу, которая потом будет направлена в библиотеки города, которым не хватает новых экземпляров для пополнения и обновления их фондов.
- Внесите свой вклад, делайте добро, и оно к Вам обязательно вернется! Книги можно сдать в Железнодорожном, Краснофлотском и Индустриальном районах города, - обратились к хабаровчанам организаторы акции.
Принести книги можно в одну из библиотек краевой столицы по адресам:
- переулок Ленинградский, 9;
- Вяземская, 1а;
- Жуковского, 4;
- Локомотивная, 6;
- Костромская, 44;
- Герцена, 10;
- Оборонная, 14;
- Юности, 6б;
- Ульяновская, 154;
- Руднева, 21;
- Даниловского, 29.
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