11 тысяч шкурок соболя без документов выявлены в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровское Управление Россельхознадзора выявило партию шкурок соболя, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Больше 11 тысяч экземпляров, добытых в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях, планировалось отправить на международный пушной аукцион в Питер.

Во время проверки выяснилось, что глава филиала «Верхнебуреинская райСББЖ» оформил ветдокументы на перевозку 85 шкурок из двух организаций в Верхнебуреинском районе в одну из хабаровских коммерческих компаний. При этом бумаги ему были выданы без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, что является нарушением закона.

Информация об этом случае передана в управление ветеринарии правительства края. В отношении сотрудника ветслужбы приняты меры наказания.

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