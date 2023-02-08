Амурск и Бикин получат 170 миллионов рублей на развитие территорий Фото: Администрация Хабаровска

Два города в Хабаровском крае, население которых не достигает 200 тысяч человек, получат средства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Амурск и Бикин распределят 170 миллионов рублей на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, победивших в федеральном конкурсе.

- Конкурс – большая возможность для обновления малых городов, их перехода на другой уровень развития. Ежегодно конкуренция среди населенных пунктов растет, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Амурск получит 90 миллионов на обустройство городской площади, а Бикин – 80 миллионов на ремонт парка, который станет одной из главных местных достопримечательностей.

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