Треть молодых людей занимаются волонтерством в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Глава управления по связям с общественностью и работе с молодежью Хабаровска Ирина Фирсакова рассказала, как в краевой столице развивается волонтерское движение. На начало года в городе зарегистрировано почти 191 тысяча молодых людей, из которых 87 тысяч состоят в общественных объединениях. Таких организаций в Хабаровске сейчас 325.

- Большая часть объединений – многопрофильные. Они участвуют в добровольческой работе. Поэтому почти каждый третий молодой хабаровчанин занимается волонтерством. В городе сформировалась система поддержки и развития волонтерства, благодаря которой работает 95 добровольческих отрядов. Их число ежегодно растет, - сказала Ирина Фирсакова.

В городе организована работа штаба добровольцев и хабаровского общественного движения «Волонтеры Победы». Каждый год они участвуют в мероприятиях и акциях социальной, спортивной и культурной направленности.

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