Вспыхнул на ходу: «пазик» с пассажирами загорелся в Совгавани

Автобус №3 загорелся в Советской Гавани Фото: @sovgavan
Фото: социальные сети
8 февраля около 7:50 на третьем километре трассы Совгавань - Ванино вспыхнул автобус №3. Водитель почувствовал запах опаленной проводки, остановился и попросил пассажиров покинуть салон. Огонь быстро распространился по всей кабине, так что спасти «пазик» не получилось.
- В салоне было 20 пассажиров, все благополучно эвакуировались. Пострадавших нет. Водитель потушил огонь самостоятельно при помощи огнетушителя, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.
Это не первое ЧП, которое происходит на трассе Совгавань - Ванино. В декабре 2022 года на этом же месте случилась страшная авария, одним из участников которой стал также автобус №3. Тогда девять человек пострадали после столкновения машины с самосвалом.
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