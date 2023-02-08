Пруд с отходами нефтепереработки ликвидируют в Хабаровском крае Фото: минприроды Хабаровского края

В регионе ликвидируют пруд-накопитель кислых гудронов, который с 1965 года вредил окружающей среде. Он находится около села Матвеевка. Десятки лет здесь складировали отходы нефтепереработки с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Когда предприятие приватизировали, водоем остался бесхозным, поэтому долгое время им никто не занимался.

Часть гудронов утилизировали в 2015-2016 году, но это не помогло полностью разобраться с проблемой. Вокруг пруда постоянно стоит неприятный запах, который донимает местных дачников. Только в 2022 году региональному правительству удалось внести водоем в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

- В октябре прошлого года минприроды края заключило госконтракт с ООО «Промдорснаб-Запад» на разработку проекта по ликвидации пруда. К настоящему моменту проведены инженерные изыскания. Сейчас прорабатываются проектные решения с учетом особенностей объекта, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Когда все документы будут готовы, работы включат в план федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология».

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