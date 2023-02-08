Поезд Хабаровск – Благовещенск со 2 марта начнет курсировать ежедневно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поезд №35/36 возобновит ежедневное движение по маршруту Хабаровск - Благовещенск. Составы будут ходить чаще уже со 2 марта.

- Из Хабаровска поезд будет отправляться ежедневно по 30 октября. А с 1 ноября по 11 декабря - только по нечетным числам. В обратном направлении из Благовещенска поезд будет ходить каждый день до 31 октября, а со 2 ноября по 10 декабря - по четным числам, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Путь из Хабаровска в Благовещенск занимает чуть больше 14 часов. В поездах есть купейные и плацкартные вагоны.

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