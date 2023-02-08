Становится хуже: все больше хабаровчан заражаются ОРВИ и гриппом

Число пациентов с ОРВИ и гриппом увеличилось в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последнюю неделю в Хабаровске увеличилось количество обращений к медикам из-за заражений острыми вирусными инфекциями и гриппом. Всего было зарегистрировано 5 456 новых случаев, что на 290 больше, чем на предыдущей неделе. Из всех случаев на долю гриппа пришлось только 26.

- Уровень эпидпорога в среднем превышен на 6,9%. В стационары госпитализированы 38 человек: 14 взрослых, а остальные - дети в основном до двух лет. Гриппом заразились 20 взрослых, один подросток и шесть детей до 14 лет, - сказала Екатерина Царева, консультант управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.

К счастью, все пациенты переносят болезнь в легкой или средней форме. Тяжелых случаев нет.

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