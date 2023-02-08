Самые интернет-активные пенсионеры живут в Комсомольске-на-Амуре и Бикине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. Если годом ранее самыми популярными моделями были кнопочные, то сейчас верхние позиции рейтинга занимают смартфоны. Данными о предпочтениях пожилых хабаровчан поделились специалисты по big data «МегаФона».

По данным 2022 года, рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения абонентов выглядит следующим образом:

1. Xiaomi Redmi 9A

2. Samsung Galaxy A12

3. Xiaomi Redmi 9C NFC

4. Huawei Y6s

5. Huawei Honor 10 Lite

Сейчас все десять самых популярных моделей мобильных устройств у абонентов этой возрастной группы - смартфоны, хотя годом ранее в топ-10 было представлено четыре вида телефонов без сенсорных экранов. Среди кнопочных телефонов пожилые люди предпочитают Texet TM-309.

Доля владельцев современных гаджетов среди пенсионеров стабильно растет и сейчас достигла уже 71%. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика: на данный момент жители края старшего возраста ежемесячно используют около 350 терабайт, что на 16% выше показателей прошлого года.

В среднем один абонент пенсионного возраста использует в месяц около девяти гигабайт. Особенно охотно в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей 60+ составляет 62%. Также женщины почти в два раза чаще переписываются в мессенджерах и изучают соцсети, чем ровесники-мужчины. Самые интернет-активные пенсионеры живут в крупных городах края: по количеству трафика лидируют абоненты Комсомольска-на-Амуре и Бикина, на втором месте хабаровчане, далее следуют жители Амурска и Советской Гавани.

«С выходом на пенсию появляются время и силы на различные увлечения и занятия. Наличие смартфона с быстрым интернетом помогает не только оставаться на связи с родными и близкими, но и решать многие бытовые вопросы. Люди старшего возраста активно осваивают электронные ресурсы для получения справок и пособий, не выходя из дома оплачивают коммунальные услуги, общаются в тематических группах в соцсетях и мессенджерах, смотрят фильмы и наслаждаются любимой музыкой. Для того чтобы такие возможности были доступны не только жителям крупных городов, наша связь приходит даже в удаленные и малочисленные пункты края: в прошлом году мобильный интернет впервые появился в 18 населенных пунктах региона», - комментирует директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

В салонах связи «МегаФона» предоставляется скидка 20% на тарифы при наличии у абонента пенсионного удостоверения.