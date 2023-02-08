Похолодание ожидает Хабаровский край 9 февраля Фото: Администрация Хабаровска

Жителей региона ожидает очередное похолодание. Погода в Хабаровском крае 9 февраля испортится, но ненадолго. Температура в центральных районах ночью опустится от -23 до -41, а днем будет от -10 до -25. На юге ожидается от -23 до -28 ночью и от -11 до -16 днем. На северных территориях края ночью столбик термометра покажет от -24 до -39, а днем от -17 до -26.

- На территории региона осадков не ожидается. Максимальная скорость ветра составит 12-14 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Погода в Хабаровске 9 февраля также немного ухудшится. Ночью похолодает от -24 до -26, а днем будет от -14 до -16.

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