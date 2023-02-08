С предприятия взыскали 700 тысяч рублей за погибшего в ДТП мужчину на Колыме Фото: Даниил ОПАРИН

На Колыме местное предприятие выплатило моральный вред семье, потерявшей кормильца в ДТП. Виновником аварии стал сотрудник организации. Его уже осудили на восемь лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, трагедия случилась в 2020 году на федеральной дороге «Колыма». За рулем автомобиля виновника ехал пьяный сотрудник предприятия. Он столкнулся с машиной, пассажир которой погиб на месте.

У мужчины остались три несовершеннолетних ребенка. Приставы уточнили, что трагедия причинила семье моральный вред. Страховая компания выплатила вдове 475 тысяч рублей, но моральный вред не возместила - по закону об ОСАГО этого сделать нельзя.

- Суд обязал предприятие - собственника автомобиля выплатить родственникам погибшего - супруге, детям, матери и сестрам 700 тысяч рублей компенсации морального вреда и более 30 тысяч задолженности по ежемесячной выплате детям, которая полагается каждому до достижения возраста 18 лет в размере более трех тысяч рублей, - уточнили приставы.

По доброй воле предприятие выплачивать ничего не стало, тогда документы и передали приставам. Те тут же арестовали счета компании, и долг руководство быстро погасило. А за то, что сделано это было несвоевременно, с предприятия взыскали еще 48 тысяч рублей - исполнительский сбор.

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