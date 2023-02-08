Танго на перекрестке: две машины закружились в опасном «танце» на дороге в Комсомольске

Пятилетний ребенок пострадал из-за безответственного водителя Фото: ОГИБДД по Комсомольску
Опасная ситуация на дороге сложилась из-за безответственности 31-летнего комсомольчанина. Будучи за рулем «Тойоты Приус», мужчина ехал по проспекту Победы в сторону Советской. Подъезжая к перекрестку, он не обратил внимания на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в «Тойоту Висту», которая уже успела выехать на середину дороги.
- За рулем второй иномарки была 29-летняя женщина, а на заднем пассажирском сиденье находился пятилетний пассажир. В машине не было детского кресла, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.
От удара комсомольчанка получила травмы, а ребенок - легкие ушибы.
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