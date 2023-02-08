Пять правил умного заемщика: нюансы выбора кредита, о которых вы должны знать

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Когда нужны деньги на неотложные потребности или крупные покупки, можно обратиться в банк и получить кредит. Правда, перед тем как взять деньги в долг у банка, важно убедиться, что низкая ставка по кредиту не окажется для вас ловушкой. На какие еще условия, кроме размера ставки, стоит обратить внимание при выборе кредита, чтобы не пришлось переплачивать? Предлагаем пять правил умного заемщика, соблюдая которые можно избежать неприятных сюрпризов, связанных с обманутыми ожиданиями по кредиту.

Правило первое - узнаем полную стоимость кредита

Кроме комиссии за использование денег банка, могут потребоваться и другие платежи, которые также можно считать переплатой по кредиту. Такие, например, как страховка и всевозможные дополнительные платежи вроде комиссий за обслуживание счета или выдачу кредита - в некоторых банках до сих пор такое встречается. Поэтому при выборе кредитного продукта первым делом в договоре смотрим не на процентную ставку, а на полную стоимость кредита. Именно там видна не рекламная, а настоящая ставка, по которой обязаны будете платить.

Что может быть «зашито» в кредит?

Необоснованно дорогая финансовая защита. В процессе оформления кредита может выясниться, что предложенная вам ставка действует только при условии покупки дорогостоящего страхового полиса. В итоге выгода от низкой ставки сводится на нет: иногда ее стоимость доходит до 20% от суммы займа.

«Сбербанк» использует совершенно другой подход: при расчете условий кредита вам покажут реальную ставку, а на этапе оформления кредита предложат недорогую финансовую защиту. Но она никогда не станет обязательным условием того или иного размера ставки по кредиту.

Комиссии. Иногда банки берут с заемщиков комиссии - например, за оформление или досрочное погашение кредита. Однако банк не имеет права отказывать в досрочном погашении или начислять комиссию, поскольку это нарушает права потребителей.

В «Сбербанке» нет скрытых комиссий или платежей. Если понадобится погасить кредит досрочно частично или полностью, поменять дату платежа или добавить счет списания, то платить за это не придется. Даже в офис банка идти не нужно - достаточно открыть приложение «СберБанк Онлайн».

Правило второе - оцените свои возможности

Обычно на страницах кредитов есть калькуляторы. Обязательно посчитайте, какой примерный ежемесячный платеж будете выплачивать. Хорошо, если все выплаты по кредитам не превышают 1/3 вашего дохода, и при этом есть финансовая подушка. Если выплаты составляют половину дохода, то при малейших сложностях существует вероятность просто не потянуть платежи. Поэтому при выборе кредита нужно знать именно размер ежемесячного платежа - это поможет оценить нагрузку на персональный или семейный бюджет.

В «Сбербанке» ежемесячный платеж списывается автоматически с карты, на которую выдавали кредит. Для этого ее достаточно пополнить в дату платежа или заранее. За несколько дней до предстоящего платежа обязательно придет напоминание.

Правило третье - определитесь со сроком кредита

Понятно, что с долгами хочется рассчитаться побыстрее, поэтому кажется, что лучше взять кредит на меньший срок и погасить его быстрее. Но тут действует простое правило: чем меньше срок, тем меньше переплата, но и больше ежемесячный платеж. Взвесьте все «за» и «против», прикиньте, что вам выгоднее - платить меньше, но с большей переплатой, или же быстрее закрыть кредит, но отдавать значительную часть дохода. Лучше перестраховаться, взять займ на больший срок и, если захочется, то погасить его досрочно.

Если берете кредит в «Сбербанке», необязательно идти в офис - досрочное погашение можно оформить и оплатить онлайн. Можно изменить дату платежа, при желании платить несколько раз в месяц, а если нужно, то и переносить платеж - все это без комиссии.

Правило четвертое - размер переплаты

Чтобы узнать о переплате за все время кредита, нужно умножить ежемесячный платеж на количество месяцев и вычесть сумму кредита. Если оформляете страховку с кредитом, к получившейся сумме добавьте стоимость страховки, чтобы получить полную сумму переплаты.

Правило пятое - сравните предложения разных банков

Откройте страницы разных кредитов, настройте на калькуляторах одинаковые параметры: сумму кредита, срок. Обращайте внимание на условия досрочного погашения, график платежей, пени и штрафы. Последние есть везде, но их размер в разных банках может серьезно отличаться.

Делаем выводы:

Низкая ставка не всегда означает самые выгодные условия.

Оцените вашу готовность платить по кредиту.

Посчитайте переплату.

Сравните разные предложения банков по кредитам, пользуйтесь кредитным калькулятором.

Подписывайте договор только в том случае, если вас устраивают все условия сделки.