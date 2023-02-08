«Почта России» и «Международный аэропорт Хабаровск» приглашают на презентацию новых открыток

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Хабаровск

9 февраля пассажиры авиарейсов и гости «Международный аэропорта Хабаровск» смогут отправить открытки почтой или получат их в подарок в зонах регистрации, вылета и прилета.

На почтовой открытке изображена современная воздушная гавань Хабаровска. Украшает открытку эмблема 100-летия гражданской авиации России.

«Почта России» тесно связана с гражданской авиацией и сегодня развивает маршрутную сеть грузовых авиаперевозок с помощью собственных самолетов. Мы рады принять участие в праздновании 100-летия богатейшей истории гражданской авиации России и создать хорошее настроение пассажирам аэропорта, представив новые почтовые открытки», - рассказал директор УФПС Хабаровского края Захар Грузнов.

«Акция «Привет из Хабаровска» пользуется огромной популярностью. Новый тираж открыток посвящен 100-летнему юбилею гражданской авиации. Уверен, что новые открытки принесут много позитивных эмоций и отправителям, и получателям, и большое число людей по всей России разделит с нами этот замечательный праздник», - отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Гражданская авиация незаменима для «Почты России» на Дальнем Востоке - это самый надежный способ доставки почтовых отправлений в удаленные населенные пункты. Два почтовых грузовых самолета ТУ-204 несколько раз в неделю перевозят почту по направлениям, где пассажирских рейсов слишком мало, а объемы отправлений большие. Как правило, такие самолеты ходят по кругу: стартуют в Москве, летят в Норильск, Якутск, Мирный, Анадырь и Певек, Новосибирск и Хабаровск. Дальше уходят в Китай, забирают международную почту и возвращаются в Россию, где летят в Новосибирск, Владивосток, Казань и, наконец, снова в Москву. Наличие собственного авиапарка позволяет почте оперативно перенаправлять самолеты в места, где они наиболее востребованы. Например, в 2022 году рейсы также выполнялись в Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский. В среднем ежемесячно в 2022 году самолеты «Почты России» выполняли порядка 48 рейсов, из них 33 - международных.

Фото: пресс-служба почты России

В Хабаровском крае «Почта России» активно использует малую авиацию для перевозки почты, поскольку почти 140 почтовых отделений расположены там, где наземное транспортное сообщение либо отсутствует полностью, либо сезонное. В большинстве случаев почту перевозят на регулярных пассажирских рейсах. В 2022 году жители сельских территорий края получили 154 тысячи почтовых отправлений, доставленных с помощью малой авиации.

Справочно:

Почтовые грузовые самолеты ТУ-204 названы в честь Петра I и Екатерины II

Самолеты посвящены историческим российским деятелям, которые сделали многое для развития почтовой связи в нашей стране: Петру I и Екатерине II.

Петр I провел первые серьезные реформы почтовой службы, в результате которых почта стала государственной, были созданы первые почтамты, открыты почтовые конторы в губернских городах, введена должность почтмейстера.

Имя Екатерины II ассоциируется с расширением и улучшением организации почтового дела в России - были созданы новые тракты и станции, организованы регулярные почтовые линии, правила содержания почтовых станций, появился почтовый колокольчик и почтовые верстовые столбы.