Прокуратура Биробиджана потребовала расселить аварийный дом раньше срока Фото: прокуратура ЕАО

В Биробиджане прокуратура проводит проверку по обращению жильцов дома №36 по улице Кавалерийской. Здание - аварийное, и жить в нем из-за этого невозможно, условия уже не позволяют.

Надзорный орган выяснил, что дом признали аварийным в 2018 году. Его техническое состояние уже давно не отвечает требованиям, несущие конструкции повреждены настолько, что нахождение в помещениях дома опасно для жизни и здоровья жильцов.

Несмотря на это мэрия поставила слишком долгий срок для расселения людей - до 31 декабря 2029 года, то есть больше 10 лет с момента признания дома аварийным.

- Ранее прокуратура в судебном порядке требовала от мэрии пересмотреть срок расселения. Однако новая дата расселения мэрией была установлена на 31.12.2027, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

И с этим решением в надзорном органе не согласились и опротестовали его, потребовав снова пересмотреть сроки. Пока работа над этим продолжается, устранение нарушений контролирует ведомство. Проверка продолжается.

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