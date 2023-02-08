Сотрудники ОМОН Хабаровска почтили память коллег, погибших во время взрыва 28 лет назад Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

В ОМОН Хабаровского края прошло мероприятие в честь погибших 28 лет назад сослуживцев. Напомним, 8 февраля 1995 года в пригороде Хабаровска произошел взрыв. По стечению обстоятельств в этот момент четыре сотрудника перевозили боеприпасы, чтобы их уничтожить. Взрыв случился как раз во время складирования.

В день памяти собрались и те, кто работает сейчас, и ветераны ОМОН, родные и друзья офицеров и сержантов.

- Имена капитана милиции Сергея Каверина, старшего лейтенанта милиции Олега Сабирова, старшего сержанта милиции Дмитрия Меркурьева и сержанта милиции Константина Гапона занесены в Книгу памяти УВД Хабаровского края, - рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

После минуты молчания участники мероприятия возложили живые цветы к могилам погибших товарищей.

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