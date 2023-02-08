В ЕАО не будут вводить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора предоставил главе региона статистику о заболеваемости в регионе Фото: Ростислав Гольдштейн

В Еврейской автономной области прошла встреча губернатора Ростислава Гольдштейна с главным санитарным врачом региона Павлом Копыловым. Руководитель Роспотребнадзора предоставил главе региона статистику о заболеваемости в регионе.

В январе роста количества больных в области не было, а вот на прошлой неделе был заметен скачок по числу заболевших ковидом. Но пока вводить ограничения в регионе не планируют, заявил губернатор.

- Следим за обстановкой и продолжаем профилактическую работу на предприятиях, организациях и в образовательных учреждениях, - написал Гольдштейн в соцсетях.

При этом он напомнил об основной мере безопасности при коронавирусе - вакцинации. Главное сделать ее вовремя. Вакцина поможет поддержать иммунитет и облегчит симптомы в случае болезни.

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