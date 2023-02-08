Спасатели помогли мужчине вытащить автомобиль из кювета в Комсомольске-на-Амуре Фото: МЧС Хабаровского края

Специалисты МЧС Хабаровского края помогли застрявшему на трассе водителю. Его автомобиль слетел в кювет на трассе Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. Вытащить его мужчина не смог.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, утром 8 февраля спасатели отправились в командировку. По пути они и заметили мужчину, которому нужна была помощь.

Хабаровчанин стоял примерно в 40 километрах от села Лидога Нанайского района. Он рассказал, что долгое время пытается получить на морозе в -25 градусов помощь, но никто так и не остановился.

- Связь на этом участке дороги неустойчивая, а до ближайшего населенного пункта очень далеко, - отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Долго думать спасателям не пришлось - они тут же помогли мужчине. Сначала они остановили движение, а потом с помощью троса вернули иномарку на дорогу. Никаких повреждений у машины не было, и мужчина поехал дальше, поблагодарив специалистов за помощь.

Спасатели же ответили, что это их работа. Они пожали друг другу руки и разъехались по своим делам.

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