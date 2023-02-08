Жительница Хабаровского края пыталась пронести в суд спицы, ножницы и нож Фото: УФССП Хабаровского края и ЕАО

Поход в суд для жительницы Хабаровского края обернулся административным делом. Женщина попыталась пронести на заседание запрещенные предметы.

Подробности рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО. Все произошло в суде района имени Лазо. Женщина пришла на заседание, и ей предложили выложить из сумочки металлические предметы. Но она заявила, что у нее ничего подобного нет.

- В ходе осмотра ручным металлодетектором судебные приставы выяснили, что женщина пыталась пронести в здание суда запрещенные предметы. В ее сумочке были спрятаны вязальные спицы, ножницы и нож, - рассказали в пресс-службе управления.

Теперь женщине придется ответить по закону за такой поступок. Против нее организовали административное производство. За нарушение ей грозит штраф от одной до трех тысяч рублей или арест на 15 суток.

К слову, попытки пронести что-то запрещенное в суд часто встречаются в регионе. По информации приставов, в прошлом году они три тысячи раз остановили жителей Хабаровского края и Еврейской автономии, которые пытались пронести что-то на заседание. Вовремя обнаруженные нарушения помогли не допустить нештатных ситуаций в судах.

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