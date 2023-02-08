В прокуратуре Магаданской области подвели итоги работы за 2022 год Фото: прокуратура Магаданской области

В прокуратуре Магаданской области прошло заседание, в котором приняли участие областной прокурор Дмитрий Разуваев, представители правительства, судебных и правоохранительных органов, а также замначальника Генпрокуратуры по ДФО Елена Григорьева. Участники заседания подвели итоги прошлого года и обозначили планы на 2023.

Елена Григорьева рассказала, что несмотря на сложную экономическую ситуацию области удается показывать положительную динамику. Например, в прошлом году удалось воплотить в жизнь 98% нацпроектов, помогать людям, в том числе из социально уязвимых категорий.

За 2022 год в Магаданской области пресекли 13 тысяч нарушений закона, полностью ликвидировали долги по зарплатам, погасили долг в 174 миллиона рублей перед предпринимателями по контрактам, 200 миллионов - за энергоресурсы. Новое жилье появилось у 90 жильцов аварийного фонда и 40 детей-сирот. Медработникам вернули полтора миллиона из стимулирующих выплат, которые удержали на налоги, а в больницы поставили нужные лекарства.

Григорьева указала, что основная работа должна быть направлен на повышение уровня жизни и доходов людей, а также на снижение безработицы.

- С учетом суровых климатических условий Елена Григорьева потребовала сосредоточить усилия на решении проблем в жилищно-коммунальном секторе, дальнейшей реализации программы переселения из аварийного жилья, ремонта изношенных сетей, возмещения из бюджета коммунальным предприятиям межтарифной разницы на сумму 2,4 миллиарда рублей, - подчеркнули в прокуратуре Магаданской области.

Также она порекомендовала контролировать сроки и качество работ по нацпроектам - все-таки деньги выделяются немалые, и следить за тем, чтобы земли, которые выдают многодетным семьям, обустраивались инфраструктурой. Кроме того, Григорьева обратила внимание правительства на то, что не всегда людям удается оперативно получать медпомощь из-за нехватки кадров. Поэтому нужно работать и в этом направлении.

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