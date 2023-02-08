В Хабаровском крае выросли показатели переработки сельхозпродукции

В Хабаровском крае выросла переработка сельхозпродукции Фото: правительство Хабаровского края

Сельхозкооперативы Хабаровского края могут получить грант до 70 миллионов рублей. По словам регионального правительства, эти деньги можно потратить на развитие производства и обновление материально-технической базы. На эти средства предприниматели могут купить, отремонтировать или построить новые помещения, цеха, технику и транспорт для перевозки товаров.

Кроме того, власти могут возместить до половины от суммы затрат на покупку техники для переработки мяса, овощей и молока, крупного рогатого скота для замены больных животных. В 2023 году на это уже выделены деньги - 46,1 миллиона рублей.

Примеры развития благодаря гранту уже есть. Например, кооператив «Краснореченский» из села Корсаково-1. Именно здесь производятся местные полуфабрикаты из говядины, выращенной на собственных фермах. В начале года закончили строить мясной завод. Теперь здесь работает цех по изготовлению продукции. А основная работа началась еще два года назад - тогда у предприятия было только два цеха: убойный и для первичной переработки мяса. Большая часть денег, потраченная на обновление, была выделена из гранта.

Сейчас компания производит охлажденное мясо и субпродукты. Также жители края могут насладиться другими вкусными блюдами: холодцом, пельменями, мясными биточками и сырниками. Вся продукция есть на полках собственного магазина предпринимателя, но в планах появление ее на полках крупных торговых сетей.

- Мы уделяем большое внимание развитию системы сельскохозяйственной кооперации в части создания объектов коллективного пользования именно в сфере переработки, хранения и сбыта сельхозпродукции. Для этого и предусмотрены меры поддержки, - рассказал Андрей Романченко, заместитель министра сельского хозяйства Хабаровского края.

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