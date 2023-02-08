Места особого подтопления контролируют в Индустриальном районе Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Индустриальном районе Хабаровска на особый контроль поставили места возможного подтопления. Каждый день специалисты по поручению мэра Сергея Кравчука проверяют реки, ручьи и водопропускные сооружения - трубы, мосты, пешеходные переходы и другие объекты.

В администрации Хабаровска уверены, что это поможет предотвратить подтопления частных территорий и дорог района.

- Мониторинг проводится в границах улиц Нагорной, Строительной, Монтажной, Краснореченской, Автобусной, Верхоянской, Барнаульской, Ульяновской, Сретенской, Прибрежной, Новоуссурийской, Крестьянской, Атлантической, Айвазовского, Черняховского, Ворошилова, Армейской, - сказали в администрации города.

Работу будут продолжать. Более того, ее качество взято на особый контроль в мэрии. Если вдруг какую-то часть подтопит, то специалисты тут же промоют трубы горячей водой, а русла рек и ручьев избавят ото льда.

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