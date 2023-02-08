В Хабаровском крае будут бесплатно проводить исследование шейки матки Фото: минздрав Хабаровского края

Теперь женщинам Хабаровского края смогут бесплатно провести скрининг шейки матки. Исследование поможет выявить злокачественные опухоли. Соответствующее распоряжение подписало краевое правительство.

Дорогостоящий анализ у женщин будут брать абсолютно бесплатно во время диспансеризации. Проходит он методом жидкостной цитологии.

- Этот анализ выявляет не только рак на ранней стадии, но и изменения клеток, которые могут в дальнейшем привести к онкологии. Раньше подобные исследования выполнялись только платно, - отметили в краевом минздраве.

В прошлом году в региональном онкоцентре открыли лабораторию молекулярной онкологии. Теперь есть возможность находить опасные клетки самым современным и точным методом. Планируется, что именно сюда и будут направлять анализы на исследование из поликлиник.

Новое исследование прошли уже больше 500 женщин. У 70 из них нашли изменения, которые в будущем могут привести к онкологии.

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