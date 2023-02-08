Жительница Колымы может отправиться в тюрьму за неуплату алиментов Фото: Даниил ОПАРИН

Год лишения свободы грозит 36-летней жительнице Магадана за неуплату алиментов. Обвинение против нее уже утвердил городской прокурор, дело передано в суд.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье 157 УК РФ – неоднократная неуплата алиментов без уважительных причин. По информации прокуратуры, ее лишили прав на ребенка, и она перестала платить деньги на его содержание.

Сначала против нее завели административное дело за неуплату алиментов с августа по ноябрь прошлого года. Но это не помогло. Женщина даже не искала работу, чтобы как-то помогать ребенку. В итоге долг превысил 47 тысяч рублей.

Теперь против нее завели уголовное дело. Материалы направили в суд, где их рассмотрят по существу. Нерадивой матери грозит лишение свободы на год.

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