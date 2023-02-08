Огонь вспыхнул в одном из домов Биробиджана после топки печи Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Житель Биробиджана затопил дома печь и увидел, как из пола валит дым. Мужчина тут же вызвал пожарных, и, пока они ехали, пытался сам потушить возгорание.

В ГУ МЧС России по Еврейской автономной области рассказали, что сообщение о пожаре в частном доме по улице Одесской в районе остановки "поселок Кирпичики" поступило в 10 утра. Спасатели тут же выехали на место.

На пожар отправились 9 человек и две единицы техники. Специалисты быстро локализовали огонь, что помогло не распространить его по всему дому. В итоге от огня пострадали лишь два квадратных метра деревянного пола рядом с печью. С мужчиной все в порядке.

Причина пожара уже известна – нарушение правил безопасности при использовании печи. Оказывается, хозяин ее не обслуживал, вот и прогорело ее основание, а огонь перешел на пол. Ущерб пока выясняется.

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