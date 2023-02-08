16 миллионов рублей потратят на обустройство сквера в Магадане Фото: администрация Магадана

Мэрия Магадана находится в поисках подрядчика для благоустройства сквера имени Романа Воронова. Цена контракта – 16,3 миллиона рублей. Закончить работы нужно до 15 сентября 2023 года. Заявки от желающих принимаются до 16 февраля.

Магаданцам предлагалось выбрать территорию, которую приведут в порядок в 2023 году. Именно этот сквер выбрали для благоустройства жители Колымы. Общественная территория носит имя милиционера, погибшего в 2005 году при исполнении обязанностей. Сквер находится на перекрестке Ленина-Пролетарской, напротив автовокзала.

В сквере планируется заменить покрытие, установить новые ограждения, бортовой камень и опоры наружного освещения. Также здесь появятся малые архитектурные формы – в основном, это урны и скамейки.

Также по проекту здесь должен появиться цветник и парковка для велосипедов. Участок озеленят и установят на нем ограничители движения транспорта для безопасности отдыхающих.

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