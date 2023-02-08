ННК не нашла подтверждений факта недолива топлива на АЗС в Хабаровске

Фото: предоставлено АО «ННК»

На одном из городских сайтов Хабаровска 7 февраля появилась информация о том, что горожане жалуются на недолив топлива на АЗС №94. Заправочная станция находится на улице Ворошилова, 9а. В компании АО «ННК» организовали внеплановую проверку технического оборудования и работы call-центра.

Специалисты провели внеплановый техпролив ТРК и не выявили нарушений в дозах отпуска топлива. Кроме того, была проведена внеплановая инвентаризация нефтепродуктов и проверка на наличие вредоносного программного обеспечения в системе управления АЗС. Результат - зафиксировано полное соответствие учетных данных с фактическими остатками. Компьютерное и технологическое оборудование опломбировано согласно требованиям компании, вмешательства в систему управления не обнаружено.

Проверка данных call-центра в уголке покупателя и на фискальном чеке показала, что информация актуальна. На пробный телефонный звонок оперативно отвечает оператор. Никаких жалоб-обращений в call-центр не поступало.

- За публикацию недостоверной информации АО «ННК» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции, - сообщили в компании.

Стоит сказать, что сеть АЗС ННК – крупнейшая на Дальнем Востоке. У Компании - более 300 АЗС от Байкала до Камчатки и собственный нефтеперерабатывающий завод в Хабаровске. ННК обеспечивает Дальневосточный федеральный округ высококачественным моторным топливом. Качество бензинов контролируется на каждом этапе транспортировки от ХНПЗ до бензобака и подтверждается многочисленными лабораторными исследованиями, проверками, в том числе государственными службами.

Фото: предоставлено АО «ННК»

При этом ННК непрерывно повышает уровень сервиса и расширяет перечень сопутствующих товаров и услуг. Широкий ассортимент нетопливной продукции в магазинах при АЗС, приятная атмосфера в кафе-зонах, возможность отдохнуть от дальней дороги, выпить фирменный кофе формируют качественный клиентский сервис на АЗС ННК, что подтверждается популярностью сети в Дальневосточном Регионе, позитивными отзывами и лояльностью клиентов.