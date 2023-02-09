Аэропорт Хабаровска выпустил тематические открытки к 100-летию гражданской авиации

Аэропорт Хабаровска выпустил тематические открытки Фото: УФАС России по Хабаровском краю

Международный аэропорт Хабаровска имени Г. И. Невельского выпустил тематические открытки, на которых изображена воздушная гавань города. Это событие приурочено 100-летию гражданской авиации. Юбилей в России отмечают 9 февраля.

- С 6 по 10 февраля жители и гости края смогут отправить «Привет из Хабаровска». Тематические открытки можно будет найти в терминале внутренних воздушных линий, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

9 февраля все посетители аэропорта, как пассажиры, так и встречающие или провожающие, смогут отправить либо получить «привет» в зонах регистрации, вылета и прилета.

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