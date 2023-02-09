Класс православной тематики открыли в гимназии №24 в Магадане Фото: Магаданская и Синегорская епархия

7 февраля архиепископ Магаданский и Синегорский Иоанн побывал в гимназии №24 и встретился с директором учреждения Татьяной Ильяшенко. Архипастырь представил нового главу епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерея Стефана Мартенюка. Вместе с директором они обсудили реализацию духовно-нравственных просветительских программ в гимназии.

- Татьяна Ильяшенко в свою очередь показала архипастырю учебный класс, тематически оформленный в православном стиле, и помещение православной гостиной, - рассказали в Магаданской и Синегорской епархии.

Интеграция православной культуры в учебно-воспитательный процесс проходит в гимназии уже 10 лет. Учеников в течение большей части курса школьной программы знакомят с духовной культурой и традициями народов России.

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