Оротуканское лесничество заплатит 85 миллионов рублей за ущерб лесному фонду Колымы
Фото: Олег АДАМОВИЧ
Оротуканское лесничество возместит ущерб, причиненный лесному фонду в результате добычи драгоценных металлов на государственных землях. О нарушении закона стало известно после того, как межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку территорий лесничества.
- Было установлено, что в мае 2022 года организация добывала драгметаллы на участке площадью три гектара. Недропользователь произвел вскрышные работы и снял плодородный слой почвы, причинив ущерб окружающей среде в размере 85 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
По результатам проверок был подан иск в суд, который постановил взыскать с организации сумму вреда. Сторона ответчика обжаловала постановление, но пересмотр дела ничего не изменил. Решение осталось в силе.
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