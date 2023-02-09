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НовостиОбщество8 февраля 2023 23:22

Оротуканское лесничество заплатит 85 миллионов рублей за ущерб лесному фонду Колымы

Организация незаконно занималась добычей драгоценных металлов
Александра ЯВИЩЕНКО
Оротуканское лесничество заплатит 85 миллионов рублей за ущерб лесному фонду Колымы

Оротуканское лесничество заплатит 85 миллионов рублей за ущерб лесному фонду Колымы

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Оротуканское лесничество возместит ущерб, причиненный лесному фонду в результате добычи драгоценных металлов на государственных землях. О нарушении закона стало известно после того, как межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку территорий лесничества.

- Было установлено, что в мае 2022 года организация добывала драгметаллы на участке площадью три гектара. Недропользователь произвел вскрышные работы и снял плодородный слой почвы, причинив ущерб окружающей среде в размере 85 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

По результатам проверок был подан иск в суд, который постановил взыскать с организации сумму вреда. Сторона ответчика обжаловала постановление, но пересмотр дела ничего не изменил. Решение осталось в силе.

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