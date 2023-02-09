Оротуканское лесничество заплатит 85 миллионов рублей за ущерб лесному фонду Колымы Фото: Олег АДАМОВИЧ

Оротуканское лесничество возместит ущерб, причиненный лесному фонду в результате добычи драгоценных металлов на государственных землях. О нарушении закона стало известно после того, как межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку территорий лесничества.

- Было установлено, что в мае 2022 года организация добывала драгметаллы на участке площадью три гектара. Недропользователь произвел вскрышные работы и снял плодородный слой почвы, причинив ущерб окружающей среде в размере 85 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

По результатам проверок был подан иск в суд, который постановил взыскать с организации сумму вреда. Сторона ответчика обжаловала постановление, но пересмотр дела ничего не изменил. Решение осталось в силе.

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