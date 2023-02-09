Михаил Дегтярев утвердил новые меры имущественной поддержки предпринимателей Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В регионе сохранили арендные ставки для предпринимателей, которые пользуются краевым имуществом, на уровне 2022 года. Льготой могут воспользоваться предприниматели, заключившие договоры до 1 января 2023го-го, а также представители МСП, самозанятые в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

- Губернатор края Михаил Дегтярев утвердил несколько мер поддержки. Краевое имущество, кроме земельных участков, предназначенное для МСП, можно арендовать в первый год по ставке пять процентов от базовой цены. В прошлом году ставка была 40%. Такой шаг будет стимулировать начинающий бизнес, - сказал Никита Матвеев, министр имущества Хабаровского края.

Сельхозпроизводители, а с 2023 года и предприниматели социальной сферы могут оформить краевое имущество в безвозмездное пользование.

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