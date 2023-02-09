Схему движения в районе площади Серышева хотят изменить в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Реконструкцию площади Серышева и изменение схемы движения транспорта в этом районе обсудили представители Общественной палаты и управления дорог Хабаровска.

- Часть сквера, который есть сейчас, займет четырехполосная дорога. При этом часть проезжей части по Серышева, что ближе к Амурскому бульвару, отойдет под зону отдыха, - сказал Николай Жираков, заведующий сектором управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

На обсуждение вынесли и вопросы переноса остановки к ТЦ «Счастье», установки новых светофоров и обустройства переходов.

- Здесь строятся многоквартирные дома. Изменения снизят плотность движения на этом участке. Сейчас у нас есть два варианта как это сделать. Мы подробнее обсудим это на заседании, - сказал Андрей Никонов, зампред Общественной Палаты Хабаровска.

Напомним, ранее мэру города Сергею Кравчуку уже представляли план новой схемы движения в районе площади. Тогда градоначальник отправил его на доработку. Новую версию проекта еще не показали главе Хабаровска. Если он будет одобрен, представители мэрии и общественной палаты обсудят вопрос о сроках реализации.

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