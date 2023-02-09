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НовостиОбщество9 февраля 2023 1:22

Сергей Кравчук посетит Всероссийский муниципальный форум в Москве

Мэр Хабаровска отправится в столицу в конце апреля
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук посетит Всероссийский муниципальный форум в Москве

Сергей Кравчук посетит Всероссийский муниципальный форум в Москве

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук примет участие во Всероссийском муниципальном форуме, который состоится в Москве в апреле 2023 года. Подготовка к этому мероприятию пройдет в несколько этапов.

- Всероссийский муниципальный форум - замечательная площадка, чтобы поделиться опытом и перенять успешные практики у других, - сказал Сергей Кравчук.

Уже 14 февраля стартует федеральный проект «Муниципальный диалог», в рамках которого сенаторы, депутаты, представители администрации президента и главы всех муниципальных образований страны проведут видеоконференцию. Всего к ней подключится больше 19 тысяч человек.

Проект будет длиться 20 дней, в течение которых главы муниципальных образований смогут отправить вопросы, которые касаются их населенных пунктов. В конце февраля все обращения систематизируют, разделят по направлениям и подготовят для обсуждения в рамках форума.

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