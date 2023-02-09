Попались на афере с кочегаром: сотрудники областной аптеки украли бюджетные деньги на Колыме

Работников аптеки обвинили в хищении бюджетных денег в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура и сотрудники УФСБ Магаданской области вскрыли аферу при проверке госучреждения «Магаданфармация». Они установили, что в декабре 2021 года работники аптеки создали компанию, с помощью которой в течение пяти месяцев незаконно присваивали бюджетные деньги.

- С января по май 2022 года участники аферы заплатили кочегару 150 тысяч рублей за работы, которые он выполнил в учреждении. При этом договор они заключили с аффилированной фирмой, перечислив на ее счет 450 тысяч, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Материалы проверки были переданы в следком, который завел уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Расследование пока продолжается.

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