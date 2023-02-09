Температура горячей воды превысила норму в Хабаровске

Температура горячей воды превышает норму в Хабаровске
Фото: Евгения ГУСЕВА
8 февраля в Хабаровске температура неиспользованной потребителями горячей воды, которая возвращалась на ТЭЦ, превышала норму на пять градусов. Вместо требуемых 60 был зафиксирован показатель в 65 градусов.
- Хабаровчане нерационально используют тепловую энергию. За параметрами должны ежедневно следить управляющие компании. Если регулировку не проводить вовремя, в обратном трубопроводе может случиться перегрев, - сказал Андрей Унтерберг, представитель управления ЭТИК Хабаровска.
Неиспользованная вода, выходящая с ТЭЦ-1, возвращается по обратному трубопроводу. Для повторной подачи ее нужно предварительно охладить. Это влечет дополнительные расходы - подключение оборудования, трата электроэнергии. Следствие этих процессов - теплопотери и падение коэффициента энергосбережения.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил энергетикам разобраться с проблемой. Для этого глава города предложил наладить работу с управляйками, чтобы можно было вовремя регулировать температуру в трубопроводе.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru