Температура горячей воды превысила норму в Хабаровске

Температура горячей воды превышает норму в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

8 февраля в Хабаровске температура неиспользованной потребителями горячей воды, которая возвращалась на ТЭЦ, превышала норму на пять градусов. Вместо требуемых 60 был зафиксирован показатель в 65 градусов.

- Хабаровчане нерационально используют тепловую энергию. За параметрами должны ежедневно следить управляющие компании. Если регулировку не проводить вовремя, в обратном трубопроводе может случиться перегрев, - сказал Андрей Унтерберг, представитель управления ЭТИК Хабаровска.

Неиспользованная вода, выходящая с ТЭЦ-1, возвращается по обратному трубопроводу. Для повторной подачи ее нужно предварительно охладить. Это влечет дополнительные расходы - подключение оборудования, трата электроэнергии. Следствие этих процессов - теплопотери и падение коэффициента энергосбережения.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил энергетикам разобраться с проблемой. Для этого глава города предложил наладить работу с управляйками, чтобы можно было вовремя регулировать температуру в трубопроводе.

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