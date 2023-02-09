Мгновенная карма: лихачу из Хабаровского края досталось по справедливости

Нарушителя быстро остановили Фото: скриншот из видео

Иногда справедливая расплата сразу же находит свою цель. Например, если чьи-то нарушения оперативно заметили. Гонщик из Хабаровского края испытал кармический пинок на себе, нарушив правила дорожного движения прямо на глазах дежурившего на посту сотрудника ДПС.

Все случилось около девяти утра на трассе у села Восточное. Очевидец рассказал «КП» - Хабаровск», что увидел нарушение, после того как отвез ребенка в школу. Свидетель на повороте заметил машину, которая ехала явно быстрее, чем установленные на данном участке 40 километров в час.

- Неожиданно сотрудник ГИБДД развернулся передо мной. Сначала я испугался, что это меня собрались останавливать. Пока соображал, что не так сделал, заметил, что едут за тем водителем-лихачом. Конечно, приятно, что таких любителей погонять видят и привлекают к ответственности, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий, очевидец ситуации.

Чем закончилась история, Дмитрию неизвестно, он уехал дальше, однако по закону водителю грозит штраф за нарушение. При таком скоростном режиме он составляет от 1000 до 1500 рублей в зависимости от того, в какой раз участник движения нарушает ПДД.

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